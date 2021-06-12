صبري عبد المنعم يحكي تفاصيل إصابته بالسرطان 3 مرات (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حل الفنان صبري عبد المنعم، ضيفا على برنامج “باب الخلق” من تقديم الإعلامي محمود سعد عبر قناة “النهار”، ليحكي قصة معاناته مع مرض السرطان، والفترة الصعبة التي مر بها منذ سنوات.

وحكى الفنان صبري عبد المنعم عن فترة إصابته بالسرطان بداية من عام 2001 وحتى عام 2005، والتي تعد أكبر محنة مر بها خلال حياته.

وقال صبري عبد المنعم، خلال اللقاء، إنه شعر بألم شديد مفاجىء في ذراعه اليسار، وقام بإجراء آشعة رنين، وتبين أنه ورم في العضلة.

وأضاف الفنان صبري عبد المنعم، أن أحد الأطباء في مستشفى الأطفال 57357، قام بإجراء العملية الجراحية له، ولولا أنه كان شخصا رياضيا لكانت نتيجة العملية مختلفة.

وأشار عبد المنعم، إلى أصيب في العام التالي في 2002 بضيق في التنفس، وتبينأنه مصاب بسرطان في الرئة اليمنى.

وأجرى صبري عبد المنعم بعدهاعملية استئصال الرئة، وخسر كل ما يملك من أموال في رحلة العلاج، إلا انه تلقى اتصال من الفنان الراحل المنتصر بالله أخبره فيه، أن هناك شخص سعودي سيتكفل باستكمال علاجه الكيماوي والإشعاعي.

ويستكمل الفنان صبري عبد المنعم، أنه بعد فترة عاودته الآلام في الصدر، فأجرى أشعة جديدة واتضح أنه مصاب بسرطان في الغشاء البلوري، وكان علاجه صعبا واستمر فيه لمدة عامين.

وأشار عبد المنعم، إلى أنه كان يستمر في العلاج الكيماوي لمدة 17 ساعة في اليوم على مدار أيام طويلة ثم يأخذ راحة لمدة يومين ويعود للعلاج مجددا.

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