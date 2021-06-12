موقف محرج.. هنا شيحة ولقاء الخميسي بنفس الفستان في حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

عدن - ياسمين عبد العظيم - في موقف محرج وصدفة غريبة، ظهرت الفناناتان هنا شيحة ولقاء الخميسي، بنفس الفستان، أناء حضورهما حفل زفاف الفنان محمد فراج وبسنت شوقي أمس الجمعة.

وتفاجئت الفناناتان هنا شيحة ولقاء الخميسي، أثناء لقاءهما ببعض في حفل الزفاف، بأنهما ترتديان نفس الفستان بنفس اللون لتكون إطلالتهما متشابهة.

وظهرت الفناناتان هنا شيحة ولقاء الخميسي، في حفل زفاف الفنان محمد فراج وبسنت شوقي، بفستان طويل باللون البرتقالي يكشف جزء من منطقة البطن.

ونشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورتها مع “هنا” بالفستان، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “توأمة المشاعر فقط”.

وبالأمس أقيم حفل زفاف الفنان محمد فراج وبسنت شوقي، في أحد الأماكن المفتوحة بالقاهرة، وحضره عدد كبير من النجوم ومنهم أحمد حلمي ومنى زكي ويوسف الشريف وزوجته إنجي علاء وأحمد داود وعلا رشدي وبسمة وبشرى وزوجها وريهام عبد الغفور وزوجها وحنان مطاوع وزوجها وتامر حبيب وغيرهم من النجوم.

وظهر الفنان محمد فراج مرتديًا بدلة كلاسيكية، وعروسته بسنت شوقى فستانًا باللون الأبيض.

وتداول عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من صور حفل الزفاف وإطلالة الفنانة بسنت شوقي والفنان محمد فراج .

يذكر أن الفنان محمد فراج قام بالإعلان عن خطبته للفنانة بسنت شوقي خلال عام 2019 على هامش تواجدهما معا في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وذلك أثناء مشاركة بسنت شوقي، في المهرجان ببطولة فيلم «لما بنتولد» الذي كان يعرض ضمن فعاليات المهرجان، وحرص فراج على مرافقتها خلال المهرجان.

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