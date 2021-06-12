الصور الأولى من حفل زفاف محمد علي رزق على نورين ماهر.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفل الفنان محمد علي رزق، اليوم السبت 21 يونيو 2021، بحفل زفافه على خبيرة الأزياء نورين ماهر، في حفل حضره الأصدقاء والعائلة وبعض النجوم.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، الصور الالى لحفل زفاف الفنان محمد علي رزق على خبيرة الأزياء نورين ماهر، وسط تهنئة من محبي وجماهير الفنان.

وظهر محمد علي رزق في الصور ببذلة سوداء رسمية وبابيون، بينما وأطلت العروس بفستان زفاف أبيض منفوش مع طرحة طويلة.

موقع “لايف نيوز” ينشر الصور الأولى من حفل زفاف محمد علي رزق على خبيرة الأزياء نورين ماهر، على النحو التالي:

وفي وقت سابق، احتفل الفنان المصري الشاب محمد علي رزق، بخطبته من نورين ماهر خبيرة ديكور وموضة وخريجة قسم المسرح بكلية آداب جامعة حلوان.

جدير بالذكر أن محمد علي رزق تزوج سابقا مرة واحدة عام 2018 من سارة فهيم وانفصلا بعد عام ونصف زواج، وتم إعلان الطلاق في يوم عيد الحب عام 2020.

ونشر رزق عبر حسابه بموقع الفيس بوك خبر انفصاله عن زوجته سارة فهيم قائلا: وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ” صدق الله العظيم، أنا انفصلت أنا وسارة.. الحمد لله على كل شىء.. شكرًا ليكى كنتى خير زوجة.. دعواتكم ربنا يعوضها خير ويعوضنى خير.

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