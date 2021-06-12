وصلة رقص لمريم الخشت وأسماء جلال في حفل زفاف بسنت شوقي ومحمد فراج (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة مريم الخشت والفنانة أسماء جلال، بالرقص في حفل زفاف الفنان محمد فراج وبسنت شوقي، والذي أقيم أمس الجمعة، بأحد الاماكن المفتوحة بالقاهرة.

وتداول مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة مريم الخشت وهي ترقص مع الفنانة أسماء جلال في حفل زفاف بسنت شوقي ومحمد فراج.

من جانبها نشرت الفنانة مريم الخشت فيديو جديد لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” وهي ترقص مع أسماء جلال، أثناء رقصهما على أنغام أغنية “خطوة” لمصطفى حجاج.

وعلقت مريم الخشت على الفيديو وكتبت: “انا: ناخد صورة عادية، اسماء: ايوة غمزة!!”

من جانبها علقت أسماء جلال، على فيديو الرقص الذي نشرته مريم الخشت، وكتبت :” متصورتش ان احنا بهذا التشتت إلا بعد ماشفت الفيديو”.

وبالأمس أقيم حفل زفاف الفنان محمد فراج وبسنت شوقي، في أحد الأماكن المفتوحة بالقاهرة، وحضره عدد كبير من النجوم ومنهم أحمد حلمي ومنى زكي ويوسف الشريف وزوجته إنجي علاء وأحمد داود وعلا رشدي وبسمة وبشرى وزوجها وريهام عبد الغفور وزوجها وحنان مطاوع وزوجها وتامر حبيب وغيرهم من النجوم.

وظهر الفنان محمد فراج مرتديًا بدلة كلاسيكية، وعروسته بسنت شوقى فستانًا باللون الأبيض.

وتداول عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من صور حفل الزفاف وإطلالة الفنانة بسنت شوقي والفنان محمد فراج .

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