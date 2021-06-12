بقلب مكسور.. دنيا سمير غانم تستعيد الذكريات مع والديها (صورة)

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، متابعيها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديدة.

واستعادت الفنانة دنيا سمير غانم، الذكريات مع والديها في الصورة الجديدة التي نشرتها علىصفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة قديمة للفنان سمير غانم برفقة زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، معلقة عليها بقلب مكسور.

وانهالت التعليقات على منشور الفنانة دنيا سمير غانم، بالدعاء بالرحمة للفنان سمير غانم، والدعاء بالشفاء للفنانة دلال عبد العزيز.

ومؤخرًا كشفت الفنانة الشابة سمير غانم أخر التطورات الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز بعد دخولها المستشفى منذ ما يقارب من حوالي 40 يوما على أثر إصابتها بمرض كورونا.

وكتبت الفنانة دنيا سمير غانم، عن والدتها الفنانة دلال عبد العزيز،: “هي لسه في العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابي، حالتها لسه ماتسمحش إننا نقول لها خبر زي ده، وبجد شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابي ويصبرنا على فراقه ويشفي مامي يا رب”.

ورحل الفنان سمير غانم خلال شهر مايو الماضي عن عالمنا وتم تشييع جثته إلى مثواه الأخير في مقابل الأسرة بمدينة نصر، أما زوجته الفنانة دلال عبد العزيز مازالت في المستشفى حتى الان.

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