انت الان تتابع خبر جريمة تهز المصلين في الحرم المكي والشيخ السديس يتدخل ويطيح بالرأس... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشر بعض الحاضرين لصلاة فجر الأربعاء، في المسجد النبوي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متابعتهم لتأخر الصلاة لمدة خمسين دقيقة، ما أثار القلق والتساؤل لهذ الواقعة الغريبة، من قبل المصلين الذين كانوا ينتظرون إقامة صلاة الفجر.

وقد أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بيانًا بشأن الواقعة، نشر على تويتر وتناقلته المواقع ووسائل الإعلام، مبينًا فيه عدة قرارات بين المعاقبة والمعالجة.

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وأصدر السديس، في وقت سابق اليوم، قرارًا بإعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي ووكيل الإدارة من منصبيهما لقصورهما في عملهما، وتكليف وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية للإشراف المباشر على الإدارة وإعادة هيكلتها، بحسب رئاسة شؤون الحرمين الشريفين

كما قام السديس، معالجة للأمر من التكرار، بتوجيه أمر إلى إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين باعتماد إمامين في كل فرض (أصلي واحتياطي وثلاثة مؤذنين) في وقت الفرض، للتعامل مع مثل هذه الطواريء مما لا يخل بالصلاة في وقتها، ولا يحدث بلبلة بين المصلين

وأكد في بيانه "على ضرورة تنفيذ الإجراء على وجه السرعة وعدم التأخير وتنظيم الجداول بين الأئمة والمؤذنين بما يضمن السلاسة في المواعيد، وعدم التأثير على تأدية الصلاة في الحرمين الشريفين".

وعلق بعض المغردين ممن حضر الواقعة، فقال د.سراج سندي: (يحدث الآن في المسجد النبوي بصلاة الفجر، تأخير بين الآذان والإقامة أكثر من ساعة إلا ربع، يارب خير، أول مرة).

ثم عاد "سراج" وغرد مرة أخرى بعد زيادة وقت التأخير، مؤكدًا فيها أن التأخير امتد ليصل 50 دقيقة، قبل أن ينشر فيديو يوثق حضور الإمام أحمد طالب، معلقًا: (الحمدلله دائما وابدا، عاد أحمد بن طالب).

وأوضح مغرد آخر اسمه نايف القحطاني أن سبب التأخر حدث بعد عدم حضور الشيخ علي الحذيفي، وتم بناء على ذلك استدعاء الشيخ أحمد طالب حميد ليقيم الصلاة.

وقال أبو راكان الرشيد في تغريدته: (اليوم صليت الفجر بالحرم النبوي و تأخرت اقامة صلاة الفجر تقريبا ٥٠ دقيقة. الحمدلله أن القرار صدر بهذه السرعة وتمت معالجة الخطأ).

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