بملابس مكشوفة.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بصور في أحضان أصدقائها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئت كنزي عمرو دياب، متابعيها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، بنشر مجموعة جديدة من الصور لها برفقة أصدقائها.

وأثارت الصور التي شاركتها كنزي ابنة الهضبة عمرو دياب، جدلًا واسعًا الساعات الاخيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت كنزي عمرو دياب، بصحبة عدد من أصدقاءها خلال استمتاعها بفصل الصيف، أثناء تواجدها معهم برحلة صيفية.

وظهرت كنزي عمرو دياب، وهي ترتدي ملابس مكشوفة، وتظهر في أحضان بعض أصدقائها من الشباب، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين.

جدير باذكر أن الهضبة تزوج من زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها “جنا”، “كنزي”، “عبدالله”.

ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي تثير فيها كنزي الجدل بملابسها وإطلالاتها، إنما انتقدها الجمهور قبل ذلك عدة مرات بسبب الجرأة التي تظهر بها في إطلالاتها.

ومؤخرًا أثارت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب الجدل بعد مشاركتها فيديو على حسابها الشخصي بتطبيق إنستجرام، وهي ترقص بصحبة صديقتها على طريقة النجمة العالمية شاكيرا، بملابس انتقدها الجمهور.

وظهرت كنزي عمرو دياب، في الفيديو، وهي ترقص على طريقة النجمة شاكيرا حيث ارتدت توب كشف عن بطنها، مع بنطلون باللون الأورانج، وكان شعرها منسدلاً على كتفيها وانتقد الجمهور جرأة ملابسها بسبب كونها كشفت عن جزء كبير من بطنها.

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