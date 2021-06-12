آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - عبد الرحمن أبو زهرة

كشف نجل الفنان عبد الرحمن ابو زهرة أخر تطورات الحالة الصحية لوالده، بعد أن تداولت أخبار عديدة خلال الساعات القليلة الماضية عن دخول الفنان عبد الرحمن أبو زهرة إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية عاجلة لتحسين حالته الصحية.

حيث أكد احمد نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، أن والده أصبح بصحة جيدة بعد أن خضع لعملية تركيب مسامير فى مفصل الحوض بعد إصابته بشروخ، موضحا أنه بدأ في جلسات العلاج الطبيعي بإحدى المستشفيات.

كما كشف نجل أبو زهرة، خلال تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يخرج والده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من المستشفى غدا بعد أن تحسنت حالته الصحية بشكل كبير.

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وذكر نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة:أن والده خضع لأجراء عملية جراحية بعد أن سقط على الأرض بشكل مفاجء، موضحا أنه كان يعاني من ألم شديد في أذنه تسبب في حدوث عدم إتزان للجسم جعله يسقط على الأرض.

جدير بالذكر، أن نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ،قام بنشر منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، خلال الساعات القليلة الماضية يطلب فيها من الجمهور الدعاء لوالده، حيث قال:”ربنا يشفيك يا بابا.. ويقومك بالسلامة وترجع تقف علي خشبة المسرح اللي هو حياتك”.

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