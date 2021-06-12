صور نادرة من طفولة الفنانة حنان ترك..هل تغير شكلها!

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة حنان ترك

تداولت صور نادرة للفنانة حنان ترك وهي في سن الطفولة بين العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات، وذلك بالتزامن مع تصدرها محرك البحث “جوجل” بعد تداول عدد من الانباء التي تفيد عودتها للفن والتمثيل مرة أخرى.

حنان ترك في الطفولة

حيث تداولت صورة عديدة للفنانة حنان ترك على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بـ”إنستجرام”، وظهرت خلال الصور وهي في سن الطفولة بملامح بريئة وهادئة، وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين وحصلت الصورة على ألاف الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين، وعلق البعض على الصورة بتعليقات إيجلبية تؤكد على جمال وبراءة ملامح الفنانة منذ الصغر.

يذكر أن، تلك الصور تم تداولها من قبل من جهة الفنانة الممثلة حنان ترك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، وعلقت على الصورة وكتبت:«اللهم اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا»، وعلق العديد من الصور وأكدوا أن ملامح الفنانة لم تتغير حتى الأن

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