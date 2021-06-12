اتفرج مي حلمي تنشر صورة برفقة محمد صلاح ومتابعون : خطافة رجالة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أشعل النجم ولاعب كرة القدم محمد صلاح، مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الأخيرة، بعد انتشار صور له برفقة العديد من النجمات والاعلاميات

نشرت الإعلامية مي حلمي، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، وهي برفقة محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أثناء قضاء عطلته الصيفية بمصر .

وظهرت الإعلامية مي حلمي، برفقة اللاعب محمد صلاح في إحدى الأماكن، يبدوا أنها من المطار، حيث ظهرت شنط اسفر بجوارهم.

وعلقت مي حلمي على الصورة التي نشرتها برفقة اللاعب محمد صلاح، قائلة ” فخر العرب ولا عزاء للمقارنات “.

وأثارت صورة مي حلمي برفقة محمد صلاح جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليها التعليقات من أبرزها: “خطافة الرجالة، محظوظة، مش عايزين نجرح فيكي انتي مش ناقصة فبطلي إستفزاز، وبعدين معاك يا أبو صلاح”

وlمؤخرًا، توج النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2020 – 2021.