اول تعليق من بسنت شوقي بعد حفل زفافها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة بسنت شوقي بنشر صورة جديدة لها برفقة زوجها الفنان محمد فراج اثناء حفل زفافهما، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”انستجرام”،حيث أنهما قررا إقامة حفل زفافهما مساء أمس الجمعة، بإحدى الفنادى الكبرى بالقاهرة.

حيث نشرت بسنت شوقي صورة جديدة برفقة زوجها محمد فراج خلال حفل الزفاف، وعلقت على الصورة وكتبت:”الحمد لله اتفك كربي”، وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين وعلقوا بتعليقات إيجابية تدعو لهم بالسعادة والحياة الرغد.

حيث أن حفل زفاف الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي، أقيم مساء أمس الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وحضر حفل الزفاف العديد من الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم الفن مثل: لقاء الخميسي، حنان مطاوع وزوجته، إتجي وجدان، ريهام عبد الغفور وزوجها، حازم إيهاب وزوجته، ومنى زكي وزوجها احمد حلمي، والناقد احمد شوقي وعدد كبير من نجوم الفن الأخرين.

حيث أن الفنانة بسنت شوقي تكبر الفنان محمد رمضان بما يقارب من حوالي سنتين، وبينهما قصة حب طويلة دامت لعدة سنوات، حيث أعلن الفنان محمد فراج خطوبتهما خلال إحدى المهرجانات التي أقيمت عام 2019، وقرر تأجيل حفل الزفاف عدة مرات نظرا لانشغاله في تصوير المسلسلات التي عرضت خلال موسم شهر رمضان الماضي وهي مسلسل “ضد الكسر” الذي قام ببطولته الفنانة نيللي كريم، ومسلسل “لعبة نيوتن” بطولة الفنانة منى زكي.

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