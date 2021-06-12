إليسا بملامح متغيرة تماما..هل خضعت لعملية تجميل!(صور)

شاركت الفنانة المطربة اللبنانية إليسا صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، فالفنانة إليسا من اكثر الفنانات التي يفضلن مشاركة جمهورها ومتابعيها بأحدث صورها وأخبارها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث ظهرت الفنانة إليسا بملامح مختلفة تماما، وعلقت على الصور وكتبت: “أعد الأيام لاجتمع مع كل جمهوري السعودي ونغني في الرياض الجميلة”.، وعلى الفور تفاعل الجمهور والمتابعين على الصور وحصلت الصورة على الكثير من الإعجابات، وعلق العديد من الجمهور والمتابعين متسائلين عن سبب تغيير الملامح بهذا الشكل، واعتقد بعضهم أنها ليست إليسا.

جدير بالذكر، أن الفنانة اللبنانية إليسا تستعد لإحياء حفل غنائي بالرياض عاصمة السعودية، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 17 من شهر يونيو، وسيغني معها خلال الحفل الفنان وائل كافري.

حيث كان هناك خلافا كبيرا بين إليسا ووائل كافوي دام لعدة أيام طويلة وشهور وانتهى الخلاف بمجرد تفشي فيروس كورونا بمختلف دول العالم.

كما تستعد إليسا لحفل غنائي أخر في مدينة أربيل عاصمة كردستان العراق يوم السبت الموافق 26 من يونيو الجاري، أما بالنسبة للفنان وائل كافوي حيث أنه أطلق أحدث أغنياته وهي “كلنا مننجر” الأغنية كلمات علي المولى، ألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، وهي تتر مسلسل “داون تاون” الذي من المقرر أن يتم عرضه قريبًا، المسلسل من بطولة كارمن لبس، ستيفاني صليبا، بالاضافة إلى أمل بوشوشة ومن إخراج زهير قنوع.

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