شيطان متمثل في ملاك..شقيقة أصالة تفتح النار عليها..تعرف على السبب

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداولت أنباء عديدة حول وجود خلافات عائلية بين الفنانة السورية أصالة وشقيقتها ريم نصري بعد الصلح الذي عقد بينهما بعد خلاف دام لعدة سنوات طويلة، وتداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان انستجرام أو فيسبوك تصريحات ريم بشأن أصالة وهجومها عليها.

أكدت مصادر مقربة من الفنانة أصالة وشقيقتها أن هذا الخلاف يعود لعدم حضور أصالة لفرح شقيقتها “ريم”، والذي تم إقامته في شهر يناير الماضي من هذا العام، ببيروت، بسبب انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم.

وفوجئت “ريم نصري” شقيقة الفنانة أصالة بحضورها شقيقتها أصالة حفل زفاف الإعلامية جيسيكا عازار ورجل الأعمال محمد صوفان، حيث أقيم مساء الجمعة، في لبنان، ومن هنا قررت ريم أن تشن هجوما حادا وتفتح النار على شقيقتها أصالة.

وقامت ريم بنشر صورة لشقيقتها أصالة وهي ترتدي فستانا احمر وتحتضن الإعلامية جيسيكا في حفل زفافها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”وقامت بالتعليق عليها وكتبت: “زمن الماديات والكذب والنفاق والتعلق.. زمن وسخ بيطلع فيه الإنسان من جلدو، ومن دمو، وبيغيرو؛ حسب مصالحه، صورته الشيطانية التي تظهر بهيئة ملاك.. زمن كذاب، وحياة بشعة وسخيفة بتليقلك”.

وعلى الفور قام العديد من المتابعين والجمهور بانتقاد منشور شقيقة الفنانة أصالة، وتفاعل العديد من الجمهور مع المنشور وقاموا بالتعليق بالعديد من التعليقات وجاءت التعليقات مثل: “حدا بيكتب هيك عن اخته ولو!”.، فردت على الفور ريم وقالت:“اي لما يكون عنو اخت متل اختو أقل شي وأقل واجب يكتب هيك… وإذا دايقتك حطيلي صفر آخر السّنة بالأخلاق.. وإن شاء الله بيطعم كل حدا ما بيعجبوا كلامي أخت متل أختي”.

مقالات أخرى قد تهمك:

طارق العريان يعيد أزمته مع أصالة بتعليق يعرضه لهجوم شديد

أصالة تخرح من المستشفى لحضور مناسبة عائلية وتكشف طبيعة مرضها