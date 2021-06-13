انت الان تتابع خبر عاجل:السعودية تباغت الشرعية وتطلب منها مغادرة الرياض والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - دعا السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر، اليوم ، الحكومة الشرعية للعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها.

وقال ال جابر عبر حسابه على تويتر "تعمل المملكة و تحالف دعم الشرعية في اليمن باستمرار مع طرفي اتفاق الرياض لاستكمال تنفيذه" .

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وأضاف "نعول على أن يضع الجميع مصلحة الشعب اليمني الشقيق فوق كل اعتبار، والتعجيل بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن وتمكينها من أداء أعمالها، لرفع معاناة الشعب الشقيق واستكمال تنفيذ كل جوانب الاتفاق".

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن أوضاع أمنية متردية منذ اعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم اماراتيا، الادارة الذاتية وطرد الحكومة الشرعية منها.

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