بعد انباء عودتها للتمثيل..حنان ترك برفقة زوجها فى لقطة رومانسية (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة حنان ترك

قامت الفنانة حنان ترك بمشاركة جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها في أحدث ظهور برفقة زوجها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بـ”تويتر”، وذلك بالتزامن مع تصدر الفنانة حنان ترك محرك البحث على موقع “جوجل” بعد انتشار صورة لها بدون حجاب برفقة الفنانة منه شلبي.

حيث ظهرت الفنانة حنان ترك في الصورة برفقة زوجها في لقطة رومانسية جميلة يتخللها كل حب ومودة، وقامت بنشرها على صفحته على موقع “تويتر” وعلقت عليها وكتبت:” نعم الله علينا كثيرة .. اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك”، وعلى الفور تفاعل العديد من جمهورها ومتابعيها وعلقوا متسائلين عن حقيقة عودتها للتمثيل مرة أخرى.



حيث تصدرت الفنانة حنان ترك، مؤشرات بحث موقع “جوجل” منذ عدة أيام قليلة ماضية، وذلك بعدما قامت الفنانة منه شلبي بنشر صورة قديمة لها برفقة صديقتها حنان ترك قبل أن ترتدي الحجاب، وعلقت عليها قائلة:”وحشتيني أوي ودائما في القلب يا حب”.

فردت عليها حنان ترك قائلة: “حبيبتي يا منجو… وحشتيني ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يا رب”، وتفاعل العديد من الجمهور مع التعليق متسائلين عن حقيقة عودتها للفن مرة أخرى، ولكن قامت حنان ترك بتجاهل تلك التعليقات ولم تفصح عن حقيقة الأمر.

مقالات أخرى قد تهمك:

صور نادرة من طفولة الفنانة حنان ترك..هل تغير شكلها!

بعد غياب 9 سنوات..حنان ترك برفقة منه شلبي بدون حجاب هل تعود للتمثيل! (صور)