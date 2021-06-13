أول فيديو لميار الببلاوي من داخل المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرضت الفنانة والاعلامية ميار الببلاوي، لوعكة صحية دخلت على إثرها المستشفى لإجراء عملية جراحية، وذلك حسبما أعلن نجل الفنانة ميار الببلاوي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك.

وأجرت الفنانة ميار الببلاوى، العملية الجراحية الساعات الماضية، وطمأن ابنها متابعيها على السوشيال ميديا إذ نشر صورة لوالدته، بعد خضوعها لعملية جراحية.

وعلق نجل ميار الببلاوي على الصورة: “الحمد لله ماما طلعت من العملية حالا وبطمنكوا بجد إني جنبها وهي خارجة من عملية دي نعمة، شكرًا يارب“.

من جانبها، نشرت الفنانة والإعلامية، ميار الببلاوي، مقطع فيديو لها قبل خضوعها لعملية جراحية، عبر حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك”.

وظهرت “ميار” في الفيديو وهي تستعد للعملية، وكانت ترتدي كمامة وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وخلال الفترة الماضية تعرضت الفنانة ميار الببلاوي للعديد من الشائعات حول وفاتها، وذلك عقب تعرضها لوعكة صحية في نوفمبر الماضي.

وردت ميار الببلاوي على الشائعات في منشور عبر حسابها على موقع “فيسبوك”: “لا حول ولا قوة إلا بالله، خلوني توفيت وكمان بالكورونا، طب أقول إيه بس، الناس دي بتعمل كده إزاي، حسبي الله ونعم الوكيل، لمجرد يزودو عدد المشاهدات واللايكات ومش مهم إنهم يفولوا على الناس ولا إنهم يتعبوا نفسيته”.

واضافت : “اللي فاكراه أنهم لما بيكتبوا كده على حد بيقابل وجه ربه أوام، وأنا مش خايفة من لقاء الله، لا خوف ولا فزع من لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، بس بلاش في الغربة ونفسي أشوف ابني وأمي، حرام عليكم ادعولي أرجع بالسلامة، بعد الحمد لله ما تحسنت صحتي وجاية قريب، لله الأمر من قبل ومن بعد”.

اقرأ ايضًا: