رانيا يوسف تعلق على سقوط إريكسن: فكرنا بمحمد عبد الوهاب

علّقت الفنانة رانيا يوسف، على واقعة تعرض لاعب منتخب الدنمارك، كريستيان إريكسن، لأزمة صحية مفاجئة سقط على إثرها أرضًا، أثناء المباراة خلال الساعات الماضية.

وكتبت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “ادعوله في صلاتكم.. موقف صعب جدا رجعنا نفتكر محمد عبد الوهاب رحمه الله”.

وتفاعل جميع رواد مواقع السوشيال ميديا، الساعات اأخيرة مع واقعة سقوط لاعب منتخب الدنمارك، كريستيان إريكسن، المفاجىء في الملعب خلال مباراة منتخب بلاده مع فنلندا.

وكانت المباراة قد شهدت إصابة اللاعب كريستيان إريكسن في الدقيقة 43 حيث سقط مغشيا عليه بعد أن توقف القلب بضعة دقائق.

وسقط اللاعب مغشيا عليه بعد اصطدام قوي مع لاعب المنتخب الفنلندي، والذي تسبب بعد ذلك في شعور اللاعب الدانماركي بضيق شديد في التنفس وهو ما تسبب في حالة الإغماء وفقدانه للوعي.

وخضع اللاعب للصدمات الكهربائية لتنشيط عضلة القلب قبل أن يوضع على جهاز تنفس صناعي، ليسترد وعيه بعد ذلك ويتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة.

وسيطرت حالة من الحزن بين جميع اللاعبين والجماهير، وتم علاج اللاعب في أرضية الملعب قبل أن يتم حمله خارج الملعب للذهاب إلى المستشفى.

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