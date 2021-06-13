نيللي كريم تفاجىء الجمهور بصورة مع ياسين أحمد السقا : ابن الغاليين

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئت الفنانة نيللي ريم، متابعيها وجمهورها، بنشر صورة جديدة لها عبر خاصية الـ ستوري علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نيللي كريم في الصورة الجديدة برفقة ياسين أحمد السقا، نجل الفنان أحمد السقا، وذلك على حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

كما ظهر ياسين أحمد السقا برفقة والدته الاعلامية مها الصغير.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز ريادة الاعمال في مصر، والذي أقيم مساء اليوم السبت،لتكريم أبرز رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، تقديرا لجهودهم.

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن والإعلاميين، على رأسهم: نيللي كريم، شريف رمزي، هنا شيحة، خالد الصاوي وزوجته، أحمد داود وزوجته علا رشدي، شادي الفونس، الموسيقار هاني شنودة، الإعلامية مها الصغير ونجلها ياسين السقا، الإعلامية منى الشاذلي، بالإضافة لعمرو منسي المستشار التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي بوصفه مؤسس شركة I-EVENTS.

ومؤخرًا ظهرت الفنانة نيللي كريم مع فريق “المدفعجية”، في أغنية جديدة بعنوان “دولا دولا” والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الاخيرة.

و قالت «نيللي كريم» عن فكرة احترافها الغناء الشعبي :، «لا يوجد مانع أن الممثلين يغنوا والعكس، وأنا أغني من أجل متعة الجمهور فقط، وهذا شئ يسعدني ولكنه ليس احتراف ».

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللى كريم كان فى شهر رمضان الماضى، والذي شاركت فيه بمسلسل “ضد الكسر” تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد .

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