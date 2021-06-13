بسنت شوقي لكريمة منصور: حماتي ست لطيفة لطف نادر (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الفنانة بسنت شوقي، الساعات الاخيرة، عبر خاصية الأستوري بحسابها الرسمي بموقع الأنستجرام، صورة تجمعها بالفنانة كريمة منصور والتي جسدت شخصية والده الشيخ مؤنس في مسلسل “لعبة نيوتن”.

وضمت الصورة الفنانة كريمة منصور برفقة بسنت شوقي والفنان محمد فراج، خلال حفل زفافهما الذي أقيم منذ يومين.

وكتبت بسنت شوقي على الصورة التي جمعتها بالفنانة كريمة منصور “حماتي حبيبتي الست اللي لطيفة لطف نادر”