انت الان تتابع خبر غضب في صنعاء.. ميليشيا الحوثي ترفع أسعار الوقود والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أقرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، السبت، زيادة جديدة في أسعار بيع المشتقات النفطية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها بنحو 30%.

وقالت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الميليشيات في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، إنه ابتداءً من اليوم سيكون سعر صفيحة البترول سعة 20 لترا 8500 ريال، فيما سيكون سعر صفيحة الديزل 7900 ريال.

جريمة عار تهز دولة خليجية: دخل البيت ولم يجد زوجته وحينما رأى الخادمة الفلبينية الحسناء في المطبخ دخل وأغلق الباب.. وبعدها وقعت الكارثة التي لم يتوقعها أحد (شاهد)

# طبيب تجميل مشهور يختلي بعشرات النساء الخليجيات في عيادته.. وعند مشاهدة سجلات كاميرات المراقبة كانت الصدمة.. شاهد

# ضع 3 قطرات فقط من هذا الزيت على سرتك وسينتهي ضعف انتصاب عضوك الذكري فوراً (متوفر في المطبخ وتشاهده كل يوم)

#نبأ صاعق يحدث الآن: إعلان الطوارئ في دولة خليجية بعد تعرض نجل الأمير لمحاولة اختطاف واغتيال.. ومفاجأة مدوية في هوية الفاعل

(*الأخبار الـ7 المشتعلة الآن)

ممثلة عربية لم تسيطر على نفسها فقامت بتقبيل زميلتها...

البحرين تهتز بعد مقطع لشايب يتحرش بطفلة من الخلف في...

الإطاحة بالفتاة الملحدة: سعودية تستهزئ بالقرآن الكريم...

علامات يوم القيامة تخرج من الكويت: شاب يمارس الفاحشة...

من الشارع إلى سرير غرفة النوم.. فتاة تمارس الفاحشة مع...

شاهد.. سعودي منحرف يغتصب شقيقته 6 سنوات داخل غرفتها...

في المقابل، شهدت العاصمة اليمنية ردود أفعال غاضبة، ضد التسعيرة الجديدة، لا سيما وسط الأزمة المعيشية الخانقة التي يعاني منها اليمنيين في كافة المناطق لا سيما الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

واستاء ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من رفع الأسعار ، خصوصا أن شركة انفط تدعي انعدام المشتقات النفطية منذ أشهر بالرغم من توفرها بشكل واسع في السوق السوداء

كما علقوا على قرار بسخرية كبيرة، معتبرين أن هذه الطريقة هي نفسها التي تنتهجها الميليشيات الحوثية لإخفاء النفط عن المحطات لكي تباع في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، ثم تقوم برفعها بحجة الخسائر التي تعرضت لها جراء احتجاز السفن النفطية في الموانئ حسب وصفها.

كما عبر الناشطون عن غضبهم الشديد لما تقوم به الميليشياتمن نهب للمواطن واستغلاله في ظل الوضع المتردي بالبلاد.

تأتي هذه الزيادة رغم تدفق شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، مع سماح الحكومة الشرعية بدخول عدة سفن رغم عدم التزام الحوثيين بإيداع الإيرادات في البنك المركزي بالحديدة لصرف مرتبات موظفي الدولة، وفقاً لاتفاق ستوكهولم.

أحداث اليمن والسعودية وأخبار الفن والمشاهير وأسعار العملات تجدها عبر صفحتنا على الفيس بوك.