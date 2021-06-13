هنادي مهنا تصدم الجمهور بنحافتها في أحدث ظهور (فيديو وصور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئت الفنانة هنادي مهنا، جمهورها ومتابعيها، اليوم الاحد 13 يونيو 2021 بنشر صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”

ونشرت الفنانة هنادي مهنا، مجموعة من الصور في جلسة تصوير جديدة لها، عبر حسابها على Instagram، لفتت فيها أنظار جميع المتابعين.

وظهرت الفنانة هنادي مهنا في الصور الجديدة بنحافة ملحوظة، الأمر الذي أثار إعجاب وتساؤلات من قبل العديد من متابعيها على حسابها الرسمي على انستجرام.

جدير بالذكر أن آخر ظهور فني لهنادي مهنا كان بمشاركتها في شهر رمضان 2021 الماضي، في المسلسل الإذاعي “رحلتي من الشك لبلطيم” من بطولة أحمد خالد صالح وتأليف أحمد حسن وشاركه الكتابة المذيعة منة عامر.

ومؤخرًا أعلنت الفنانة هنادي مهنا، بإصابتها بفيروس كورونا المستجد هي وزوجها الفنان أحمد خالد صالح.

كما أعلنت الفنانة هنادي مهنا إصابة والدتها الفرنسية بفيروس كورونا المستجد، مع اشتباه بانتقال العدوى إلى والدها الموسيقار هاني مهنا، عبر خاصية الاستورى بحسابها على موقع إنستجرام.

وطلبت هنادي مهنا من متابعيها، الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل، وقالت: ادعوا لماما ايجابى كورونا.

وفي وقت سابق، ظهرت الفنانة هنادى مهنا، كضيفة شرف في أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل “في بيتنا روبوت” الذى يتم عرضه على قناة cbc.

وجسدت هنادى شخصيتها الحقيقية، حيث زارت شركة يوسف هشام جمال من أجل الاتفاق معه على تشغيل سيستيم سمارت هوم، قبل أن تتعرض لأسئلة ساذجة من زميل يوسف في الشركة.

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