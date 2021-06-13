انت الان تتابع خبر شاهد جدول الاختبارات الوزارية 2021م "صنعاء" والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - - #صنعاء: وزارة التربية: جداول الاختبارات 2021م للشهادة الأساسية، والثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي.
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- التربية والتعليم: يمكن للطلاب الحصول على النسخة الورقية لأرقام الجلوس، عبر الموقع الإلكتروني (http://www.yemenexam.com ومن مدارسهم
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