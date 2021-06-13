رانيا يوسف تثير الجدل بصورة جديدة على إنستجرام (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - رانيا يوسف

أثارت الفنانة رانيا يوسف جدلًا واسعًا الساعات الماضية، بعد نشرها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت رانيا يوسف، في الصورة التي نشرتها على عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وهى تضع لاصقا على أنفها، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات.

وعلقت رانيا يوسف على الصور قائلة : «إيه رايكم في شكلي بعد خبطه مناخيري؟؟»

وعلى الفور انهالت التعليقات على صورة رانيا يوسف، من جانب العديد من الفنانين، والذين كان ابرزهم نيكول سابا : «سلامة قلبك حبيبتى قمر فى كل الأحوال».

كما علقت الفنانة لقاء الخميسى على الصورة وكتيت : «الف سلامة حبيبتى .. دائما منورة وقمر»، وقالت الفنانة هبة الاباصيرى : «ألف سلامة عليكى».