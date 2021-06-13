هيفاء وهبي تخطف قلوب متابعيها بإطلالة جذابة.. (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها بصورة جديدة خطفت الأنظار، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت الفنانة هيفاء وهبي في الصورة الجديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة هادئة مما أثار إعجاب متابعيها.

وعلقت هيفاء على الصورة الجديدة وكتبت: “لو كنت عين مغمضة…كنت ابقي برضة شايفة”.

وظهرت هيفاء هبي في الصورة، وهي ترتدي ملابس بيضاء، وتجلس على كرسي، مع ضم شعرها على رأسها.

ومؤخرًا شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورا لها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، وظهرت فيها بإطلالة رياضية رشيقة وبجوارها سيارتها الـ “لامبورجيني”.

يذكر أنه هناك العديد من الخلافات العائلية بين الفنانة هيفاء وهبي وابنتها التي تسببت في قطيعتها لعدة سنوات طويلة دون إبداء أي أسباب.

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