نسرين طافش بإطلالة جذابة على البحر: ذبت في بحر العشق (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - نسرين طافش

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها منذ قليل، بنشرها صورة جديدة لها بإطلالة جذابة على البحر، عبرحسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام» .

وظهرت الفنانة السورية نسرين طافش، في الصورة الجديدة، وهي جالسة على البحر في منظر خلاب، نال إعجاب جميع جمهورها ومحبيها.

وعلقت نسرين طافش، على الصورة وكتبت : “وفي بحر العشق ذبت كالملح لم يبق كفر ولا إيمان. . شك ولا يقين .. يشع في قلبي كوكب تختبئ فيه السبع سماوات”.

وتعد نسرين طافش من النجمات النشطات على مواقع التواصل الاجتماعي وتشارك جمهورها أحدث إطلالاتها متبوعة دائما برسالة إيجابية تتضمن نصائح حياتية للجمهور.

ومؤخرًا أثارت الفنانة السورية نسرين طافش، جدلًا واسعًا، وذلك بعد نشرها صورة لها بإطلالة جريئة داخل أحد حمامات السباحة، في دبي، عبر موقع الصور الشهير «انستجرام».

وكتبت نسرين طافش على الصور التي قامت بنشرها على حسابها الرسمي “انستجرام”: «عندما تشعر بأنك بصحة جيدة ومتقدم وحيوي وعلى قيد الحياة تجذب الكثير من هذه الأمور إليك».

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة السورية نسرين طافش، في مسلسل “المداح” الذي عرض ضمن المسلسلات المصرية ي شهر رمضان الماضي 2021، من بطولة المطرب حمادة هلال.

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