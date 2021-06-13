بـ البرقع.. سلمي الشيمي تثير الجدل مجددًا في جلسة تصوير جديدة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت عارضة الأزياء سلمى الشيمي الجدل من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الاخيرة بعد خضوعها لأحدث جلسة تصوير.

ونشرت الموديل سلمى الشيمي، مجموعة من الصور الجددة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت سلمي الشيمي، في الصورة مرتدية عباءة سوادء اللون مطرزة من المنتصف، وترتدي على وجهها البرقع.

كما اعتمدت في جلسة التصوير على مكياج بعيون عربية بالكحل المميز وبمكياج ناعم وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة.

وفي وقت سابق، أثارت الموديل سلمى الشيمي، الجدل الواسع أثناء نشرها صور جديدة لها في عيد الحب ، في شهر فبراير الماضي.

ونشرت سلمى الشيمي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا ظهرت فيها بفستان أحمر جذاب احتفالا بعيد الحب.

جدير بالذكر أن بداية ظهور الموديل سلمى الشيمي ، كان بعد ظهورها في جلسة تصوير بزي فرعوني بمنطقة أهرامات سقارة، والتي أثير حولها ضجة إعلامية كبرى ما بين مؤيد ومعارض لها ولأدائها كموديل.

وسلمى الشيمي هي موديل مصرية في العشرينات من عمرها، تخرجت في كلية التمريض في 2018 لكنها تحلم بأن تصبح عارضة أزياء.