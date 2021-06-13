نسرين أمين تبهر متابعيها في أحدث إطلالة جذابة (فيديو وصور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة نسرين أمين، جمهورها ومتابعيها، اليوم الأحد 13 يونيو 2021، بمجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” .

ونشرت نسرين أمين منذ قليل، مجموعة من الصور الجديدة لها من خلال جلسة تصوير خضعت لها، مؤخرا ونالت على إعجاب جميع المتابعين.

وظهرت الفنانة نسرين أمين في الصور وهي ترتدي فستان بكتف واحد، باللون الوردي، في إطلالة أنيقة وجذابة ، حازت على إعجاب الجميع.

ومؤخرًا أثارت الفنانة نسرين أمين جدلا واسعًا بعد نشرها صور جديدة على حسابها الرسمي على انستجرام،وصفها البعض بأنها تشبه ملابس النوم.

وجاءت التعليقات كالتالي: الهدوم دي هدوم بيت _ اية اللي انتي لبساه ده يافنانة _ هتفضلي طول عمرك جميلة وجديدة.

وفي سياق متصل تشارك الفنانة نسرين أمين في فيلم “يوم 13” والنقرر عرضه في دور العرض خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت من تصوير منذ أكثر من عام.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد داود، دينا الشربينى، جومانا مراد، فيدرا، نهى عابدين، ومحمود حافظ، نهال عنبر وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمود عبد المغنى، أحمد زاهر، مجدى كامل جيهان خليل، محمد كيلانى وآخرين، وتأليف وإخراج وائل عبد الله.

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