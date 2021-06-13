هنا الزاهد تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها: ادعولها

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة هنا الزاهد، اليوم الأحد 13 يونيو 2021، عن آخر تطرات الحالة الصحية لوالدتها، بعد تعرضها لوعكة صحية الساعات الماضية.

ونشرت الفنانة هنا الزاهد منشور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، توضح في الحالة الصحية لوالدتها وتطلب الدعاء من الجمهور.

وكتبت هنا الزاهد: “أجمل وأطيب وأحن وأجدع وأرجل أم في الدنيا، سلامتك يا حبيبتي ألف سلامة، الخمس أيام الجايين مهمين اوي ندعي فيهم عشان هيحدد حاجات كتير، أرجو الدعاء، وشكرا لكل الناس اللي سألت على والدتي متشفوش حاجة وحشة أبدا في أي حد غالي عليكوا. شكرا”.

وتابعت هنا الزاهد: “أرجو الدعاء لوالداتي أن يتم شفاؤها على خير اللهم اشفى الأجساد من هذا الورم الخبيث ورد لها عافيتها واحرسها بعينك التى لا تنام”.

وأضافت هنا الزاهد: “واكفنى بركنك الذى لا يرام واشفه شفاءً ليس بعده ربى إنه أغلى ما أملك ويبكينى تعبه فاشفه منه يا رب العالمين وخفف عنه ما هو فيه”.

وطالبت النجمة هنا الزاهد الجمهور ومتابعيها بالدعاء لوالدتها، وذلك من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام.

جدير بالذكر أن آخر اعمال الفنانة هنا الزاهد، كان بطولة مسلسل “حلوة الدنيا سكر” والذي عرض قبل الموسم الرمضاني وشاركها بطولة العمل عدد من النجوم من بينهم محمود عبد المغني، محمد الكيلاني، محمد الشرنوبي وغيرهم.

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