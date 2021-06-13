هاشتاج «لو كنت » يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة النجوم (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - اجتاح هاشتاج #لو_كنت جميع مواقع التواصل الاجتماعي، منذ اسعات قليلة من اليوم الاحد 13 يونيو 2021، وسط مشاركة عدد كبير من النجوم.

وشارك عدد كبير من النجوم في تحدي هاشتاج “لو كنت” من أبرزهم، هيفاء وهبي وايتن عامر، واحمد فهمي، كريم فهمي، وأكرم حسني، وغيرهم من النجوم.

وكتبت الفنانة أيتن عامر، في هاشتاج “لو كنت” على حسابها الرسمي علىموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :”لو كنت ساعة كنت هابقي ساعة حظ ما تتعوضش”.

بينما كتب الفنان والمطرب أحمد فهمي، على حسابه الرسمي على موقع انستجرام : “لو كنت شركة كنت هقبل نفسي بس اكون شريكي”.

وكتبت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي،:” لو كنت عين مغمضة .. كنت أبقى برضه شايفه”

بينما كتب الفنان كريم فهمي صورة له عبر صفحته الرسمية علي موقع “انستجرام”، وعلق قائلا: “لو كنت رف مطبخ كنت هبقي عالى فوق”.

ونشر الفنان أكرم حسني، صورة له بالأبيض والأسود مرتديا شنبا مستعارا عبر موقع “انستجرام”، معلقا: “لو كنت شكل هندسي..كنت هاميل للانحراف.

أيضًا نشر الفنان أحمد فهمي صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”, مرتديا كاب كتب عليه عبارة “لو محتاج صديق صاحب كلب” باللغة الانجليزية.

كما شارك الفنان هشام ماجد في الهاشتاج، وكتب : “لو كنت ورقه كنت هبقي ١٠٠ جنيه”

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