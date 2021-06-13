الموت يفجع الفنان حمادة هلال .. اعرف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الفنان والمطرب حمادة هلال، قبل قليل، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” وفاة عمته.

وكتب الفنان حمادة هلال على صفحته الرسمية : انا لله وإنا اليه راجعون.. عمتي أم محمد في ذمة الله.. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يغفر لها ويرحمها ويجعل قبرها روضه من رياض الجنه ويسكنها فسيح جناته ويصبر أولادها ويصبرنا جميعاً.. نسألكم الدعاء”.

وعلى الفور انهالت التعليقات على منشور الفنان حمادة هلال، وأقدم المتابعين وجمهور الفنان بتقديم واجب العزاء والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

ومن ابرز التعليقات كان للفنان محمود الليثي والفنان محمد عز والذي علق :”ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبرك”.

ويعد حمادة هلال، مطرب مصري، يعتبره البعض ينتمى إلي المطربين الشعبين، له العديد من الأغاني الناجحة، بالإضافة إلى أقتحامه مجال التمثيل، من خلال الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية، التى حققت مشاهدة جيدة.

يذكر أن آخر اعمال الفنان حمادة هلال، كان بطولة مسلسل المداح، والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2021، وحقق نجاح كبير.

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