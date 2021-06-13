آخر تطورات الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنان لطفي لبيب

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر، أخر تطورات الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب بعد أن تعرض لوعكة صحية خلال الايام القليلة الماضية، من خلال نشرها لمنشور جدير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”فيسبوك”، لتطمئن عليه جمهوره ومتابعيه وموجهة رسالة هامة لزملائها في الوسط الفني.

أكدت الفنانة فريدة سيف النصر، خلال منشورها على الفيسبوك، أن الفنان لطفي لبيب أصبح بصحة جيدة، وطالبت الأخرين بالسؤال عليه حيث قالت في المنشور نصا:الدنيا مشاغل، بس في حق لناس علينا الغالي (لطفي لبيب) زي الفل ويقدر يشتغل، وعلي فكرة كاتب مسلسلين تحفة أنا قولت أهو كلموه عيب .. سلف ودين.

جدير بالذكر، أن الفنانة فريدة سيف النصر كانت قد أعلنت منذ شهور قليلة ماضية إصابتها بفيروس كورونا وطالبت من جمهورها الدعاء لها، وبعد أيام قليلة أعلنت على صفحتها الشخصية على الفيسبوك تعافيها من فيروس كورونا بعد خضوعها لبروتوكول العلاج وأجرت المسحة مرة أخرى لتتأكد من تعافيها وعلقت قائلة:”الحمد لله هدية عيد ميلادي النهاردة كبيرة أوي من رب العالمين، كورونا سلبي.. دعوة أمي”.

يذكر أن، الفنانة فريدة سيف النصر كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “موسى” الذي كان بطولة الفنان محمد رمضان، وحقق نجاحا كبيرا بين العديد من الجمهور ومشتهديه.

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