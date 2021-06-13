ميرهان حسين تتقمص شخصية نبيلة عبيد في فيلم الراقصة والسياسي (فيديو)

قامت الفنانة ميرهان حسين بنشر فيديو كوميدي جديد لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، لتشارك جمهورها أحدث ظهور لها وهي تقوم بتقليد الفنانة نبيلة عبيد.

حيث ظهرت الفنانة ميرهان حسين، خلال مقطع الفيديو الجديدا الذي قامت بنشره عبر حسابها بموقع “انستجرام”، وهي قوم بتقليد وتقمص شخصية “سونيا سليم” وهو دور الفنانة نبيلة عبيد الذي قامت به في فيلم “الراقصة والسياسي”.

وعلقت الفنانة ميرهان حسين على الفيديو وقالت: “سونيا سليم ❤️❤️بموت فيكي يا بلبلة ❤️”، وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين على الفيديو وأعجبوا به، وأنهالت التعليقات الإيجابية لها حيث جاءت التعليقات كالأتي:عبقرية، ممتازة، رائعة، بتعملي زيها بالظبط.

كان آخر أعمال ميرهان حسين كان مسلسل “ختم النمر” تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده وعدد كبير من النجوم الأخرين.

مقالات أخرى قد تهمك:

بإطلالة جريئة.. ميرهان حسين تشعل مواقع التواصل في أحدث ظهور لها

ميرهان حسين تخطف أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها في الجيم (اتفرج)