بالألوان الترابية..منه فضالي تتألق بمكياج أنثوي جذاب في أحدث ظهور (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة منه فضالي

قانت الفنانة منه فضالي بنشر صورة جديدة لها في أحدث ظهور لها وذلك عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، لتشارك جمهورها ومتابعيها بأحدث ظهور لها حيث أنها تحرص دائما على مشاركة أخر صورها وأخبارها

وظهرت الفنانة منه فضالي، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، وهي ترتدي إطلالة صيفية رائعة، أما من الناحية الجمالية فااعتمدت على الألوان الترابية لوضع لمسات أنثوية جذابة تبهر الناظرين، وفضلت تسريحة الشعر القصيرة لتمنجها جمالا اكثر ورقة وتبرز ملامح الوجه، وأكملت الإطلاة بكولية رائع فضي منحها أنوثة وجاذبية.

وقامنه منه بالتعليق على الصورة وكتبت:”morning”، وعلى الفور قام العديد من الجمهور والمتابعين بالتفاعل مع الصورة وحصلت على الكثير من الإعجابات من قبل الجمهور، وعلقوا تعليقات إيجابية تؤكد على جمال وجاذبية وأناقة الفنانة منه فضالي.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة منة فضالي الفنية، هو مشاركتها في مسلسل «نسل الأغراب»، الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي من هذا العام، وهو من بطولة كلّ من أحمد السقا، وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، وعدد من نجوم الفن الأخرين، والمسلسل سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

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