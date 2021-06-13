هند صبري تبهر الجمهور بإطلالة بدون مكياج في أحدث ظهور (صور)

قامت الفنانة التونسية هند صبري بنشر صورة جديدة لها في أحدث ظهور لها خلال فصل الصيف، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ” إنستجرام”، لتشارك جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالة ظهرت بها في أحدث ظهور لها.

وظهرت الفنانة التونسية هند صبري في أحدث ظهور لها بإطلالة صيفية جذابة، وفضلت أن تظهر بدون مكياج سوى بعض اللمسات البسيطة، وفضلت ألا تترك شعرها منسدلا على كتفيها وأكملت إطلالتها بالتزين ببعض قطع الاكسسورات البسيطة مثل قرطين في الأذن مما منحها جمالا وجاذبية.

وقالمت الفنانة هند صبري بالتعليق علي الصورة ببعض الكلمات البسيطة باللغة الإنجليزية، وترجمتها هي:”لا أعرف ما هو الأسوأ: ألا أعرف ما أنت عليه وأن تكون سعيدًا ، أو أن تصبح ما كنت تريده دائمًا ، وأشعر بالوحدة. » دانيال كيز”، مما جعل الجمهور والمتابعين يتفاعلوا مع الصورة في وقت قصير وحصلت الصورة على ألاف الإعجابات، وأنهالت التعليقات بأجمل العبارات التي تشيد بجمالها ورقتها.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة التونسية هند صبري الفنية، هي مشاركتها في مسلسل “هجمة مرتدة” الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي من هذا العام، المسلسل شارك في بطولته كل من أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وعدد من النجوم الأخرين، والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

وحقق المسلسل “هجمة مرتدة” نجاحا كبيرا بين العديد من الجمهور والمتابعين في العديد من مختلف الدول حول العالم، كما تم الإعلان عن أن هناك جزء ثاني من المسلسل حيث تم الكتابة على نهاية تتر الجزء الأول من المسلسل إلى اللقاء في” هجمة مرتدة 2″ من ملف المخابرات.

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