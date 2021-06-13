سمية الخشاب تخطف الأنظار بفستان منقوش قصير (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - سمية الخشاب

قامت الفنانة سمية الخشاب بمشاركة جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالة لها في أحدث ظهور، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، حيث أنها تحرص دائما على مشاركة إطلالاتها الجديدة وأخبارها على مواقع التواصل الاجتماعي لجمهورها.

حيث ظهرت الفنانة سمية الخشاب، خلال الصورة التي قامت بنشرها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، بإطلالة صيفية رائعة، حيث أنها أرتدت فستانا منقوشا قصير الطول مما جعلها جذابا وأضفى عليها جمالا وأنوثة.

أما من الناحية الجمالية، ففضلت أن تعتمد على البساطة في المكياج حيث أنها اعتمدت على الألوان الترابية الناعمة واللون الروز الجميل، وقامت بالتعليق على الصورة ببعض الكلمات باللغة الإنجليزية والتي ترجمتها هي: “الثقة هي أجمل شيء يمكن أن تمتلكه. ???????? كوني واثقه من نفسك.????????”.

جدير بالذكر، أن الفنانة سمية الخشاب قامت بطرح كليب غنائي جديد بعنوان “أوعدك” دويتو مع الفنان المطرب عمر كمال مطرب المهرجانات، وحقق الكليب نجاحا كبيرا ووصل إلى ما يقارب من حوالي ٣ ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك بعد طرحه بأيام قليلة، كما أنها تصدرت بحث محرك موقع “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول كلمات الأغنية: “أوعدك، عمري في يوم يا حبيبتي ما أخونك، هفضل جمبك بقى وهصونك، بعشق اسمك كل جنونك، لما تبصي بقى بعيونك”.

حيث أن أخر أعمال الفنانة سمية الخشاب الفنية، هي مشاركتها في مسلسل «موسى» الذي تم عرضه في السباق الرمضاني 2021، المسلسل من بطولة:بطولة محمد رمضان، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

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