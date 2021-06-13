مايا دياب تشعل انستجرام بفستان شفاف مثير (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة مايا دياب

قامت الفنانة اللبنانية مايا دياب ، بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، وأشعلت مايا دياب وأثارت حالة من التعجب من قبل الجمهور بشأن تلك الإطلالة الجريئة.

وظهرت الفنانة اللبنانية ما يا دياب، خلال الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام” بإطلالة صيفية جريئة، حيث أن ظهرت وهي مرتدية فستانا باللون الأصفر الغامق شفاف وعاري من منطقة البطن.

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الإطلالة الجديدة، وأنهالت التعليقات ما بين مؤيد ومعارض فهناك من أشاد بتلك الإطلالة ووصفها بالأنوثة والرقة والجمال، والبعض الأخر اشتعل غضبه منتقدا تلك الإطلالة العارية.

أما من الناحية الجمالية، ففضلت الفنانة مايا دياب أن تستخدم بعض اللمسات من المكياج بالألوان الترابية التي تمنح الجمال والرقة حتى في مكياج رسم العيون، ووضعت القليل من احمر الشفاة باللون الفاتح الكشمير، وأكملت إطلالتها بإنها تركت شعرها منسدلا على كتفيها مغطي نصف وجها ليمنحها أنوثة ورقة وجمال.

جدير بالذكر، أن الفنانة اللبنانية مايا دياب طرحت أحدث كليباتها بعنوان “الكعب العالي”، من كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع هادي شرارة، وإخراج شيرين خوري، ونال الكليب على إعجاب العديد من الجمهور ومحبيها.

مقالات أخرى قد تهمك:

سمية الخشاب تخطف الأنظار بفستان منقوش قصير (صور)

هند صبري تبهر الجمهور بإطلالة بدون مكياج في أحدث ظهور (صور)