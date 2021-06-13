شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – وفاة المخرج محمد سامي وانهيار زوجتة الفنانة مي عمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصدر شائعة وفاة المخرج المصري محمد سامي حديث المتابعين في الساعات القليلة الماضية منصات التواصل الاجتماعي بسبب تشابه الأسماء بينه وبين شخص آخر بنفس الاسم.

والتفاصيل، نشر الفنان المصري إيساف عبر حسابه الرسمي في موقع التدوينات تويتر نعيا كتب فيه: “البقاء لله المخرج والأب أول من ساعدني في حياتي الفنية، وأول من أقتنع بيا والد أصدقائي ماهي وتامر والمخرج ياسر سامي”.

فاعتقد المتابعين أن المقصود بالوفاة هو المخرج المصري محمد سامي زوج الفنانة المصرية الشهيرة مي عمر. الامر الذي تسبب بموجة واسعة من الجدل خلال الفترة الماضية.

وجاء في التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “محمد سامي شخصية عليها جدل كبير يا اخوانا ماشي لكن حرام إننا ناذي واحد وأسرته بخبر زي ده الموت مفيهوش هزار يا عالم يا مؤذية”، وعلق عدد من المتابعين على خبر لإحدى الصحف المصرية بتعليقات حادة منها: “علشان الترينند بتموتوا واحد”، “منتهى الاستهتار بمشاعر الناس وحياتهم”، “كفاية قرف الموت مافيهوش هزار والفلوس اللي هتجيلكم من الترافيك هتردوها قدام ربنا حرام عليكم”