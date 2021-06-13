تعرف على حقيقة إصابة أحمد السقا في قدمه

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنان أحمد السقا

تداولت أخبار عديدة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”فيسبوك” حول إصابة الفنان أحمد السقا في قدمه، خلال تصوير أحد مشاهد فيلمه الجديد الذي من المقرر عرضه خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

حيث كشف مصدر مقرب من الفنان أحمد السقا، حقيقة إصابته في قدمه اثناء تصوير أحد مشاهد فيلمه الجديد “العنكبوت”، حيث أكد أن السقا بصحة جيدة وتلك الأنباء ليس لها أي أساس من الصحة ووصفها بالشائعات التي ليس لها أي أساس من الصحة، مؤكدا أن السقا بخير ومستمر في تصوير مشاهد فيلمه الجديد.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنان احمد السقا هو مسلسل “نسل الأغراب” الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي لهذا العام، المسلسل من بطولة: احمد السقا وامير كرارة، ودياب، مي عمر، سلوى عثمان، إدوارد، ملك احمد زاهر، وبالاضافة إلى العديد من نجوم الفن الأخرين.

كما أن الفنان أحمد السقا يقوم بتصوير أخر مشاهده من فيلم العنكبوت والذي من المقرر أن يتم عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، حيث تدور أحداث العنكبوت حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات.

كما أنه يقوم بتصوير أخر مشاهده في فيلم السرب، الذي يشاركه في البطولة وآسر ياسين، وكريم فهمي، وهند صبري، وقصي خولي، وأحمد حاتم، وغسان مسعود، بخلاف عدد كبير من ضيوف الشرف، وكذلك نجوم عالميون، تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة “سينرجي” تامر مرسي.

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