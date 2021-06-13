ياسمين صبري تصدم الجمهور بملامح تشبه كيم كاردشيان (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة ياسمين صبري بمشاركة صورة جديدة لها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، لتشارك جمهورها ومتابعيها بأجدد أخبارها وإطلالاتها المختلفة والمتنوعة بشكل دائم.

وظهرت الفنانة ياسمين صبري في الصورة الجديدة التي نشرته لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، بإطلالة تشبه الإعلامية الأمريكية كيم كاردشيان تماما، حيث أرتدت فستان فضفاض لونه وردي منحها الجمال والرقة، وفضلت ألا تسدل شعرها على كتفيها ورفعته لأعلى بتسريحة ذيل الحصان، أما من الناحية الجمالية ففضلت اللمسات الجمالية التي أضافت لملامحها أنوثة وجمال.

وعلى الفور حصلت الصورة على ألاف الإعجابات من قبل الجمهور ومتابعي الفنانة ياسمين صبري على انستجرام، وأنهالت التعليقات لتؤكد أن إطلالتها تشبه كيك كاردشيان تماما، ورجح عدد منهم أن ياسمين صبري خضعت لعملية تجميل من فترة قريبة.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري الفنية هو مسلسل “فرصة تانية” الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2020، بمشاركة عدد من نجوم الفن منهم: “أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.

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