بفستان أسود ساحر..درة تبهر جمهورها بفخامة سيارتها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة درة

قامت الفنانة التونسية درة ، بنشر فيديو جديد لها عبر خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”، لتشارك جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها وصور لها في أحدث ظهور، وذلك حرصا منها على مشاركة جمهورها ومتابعيها .

حيث ظهرت الفنانة التونسية درة، خلال الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”، وهي تستعرض إطلالتها الساحرة وسيارتها الفخمة الرائعة، فاارتدت فستانا أسود ساحر لتبرز جمالها وأناقتها، أما من الناحية الجمالية فوضعت مكياجا هادئ أبرز جمال ملامحها وجاذبيتها بجانب سيارتها الفخمة الرائعة.

وعلى الفور، حصلت الصورة على العديد من ألاف الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين بعد نشرها بدقائق قليلة، وأنهالت التعليقات التي أشادت بجمال ورقة وجاذبية درة وسيارتها الفخمة، وجاءت التعليقات كالأتي:”ربي يحفظك”،”تحفة العربية”،”فستان وعربية فخمة وساحرة”، بالاضافة إلى العديد من التعليقات الإيجابية الأخرى.

جدير بالذكر، أن الفنانة درة كانت قد أعلنت عن انتهاء تصوير مشاهدها الخاصة بفيلم «الكاهن»، وقامت بنشر مجموعة من الصور الخاصة بكواليس المسلسل وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”.

ويذكر أن، الفنانة التونسية درة قامت ببطولة مسلسل “بين السما والأرض” الذي كان يتكون من 15 حلقة، المسلسل قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن منهم: هاني سلامة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى، بالاضافة إلى العديد من الفنانين الأخرين.

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