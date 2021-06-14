بعد زواجهما..بسنت شوقي تغازل محمد فراج بهذه الطريقة الرومانسية (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - بسنت شوقي

قامت الفنانة بسنت شوقي ، بنشر فيديو جديد عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام” لتشارك به جمهورها ومتابعيها، حيث احتفل الفنان محمد فراج بحفل زفافه على الفنانة بسنت شوقي يوم الجمعة الماضية وسط مجموعة من الاهل والاصدقاء وعدد من نجوم الفن وسط حالة من البهجة والحب والسعادة.

حيث شاركت الفنانة بسنت شوقي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، مقطع صغير من حفل زفافها برفقة زوجها الفنان محمد فراج وكتبت على الفيدية معلقة:” هو العمر إيه غير ليلة.. زي الليلة ✨A small recap of our “Katb Ketab” day”.

وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور ومتابعي بسنت شوقي مع الفيديو وحصل على العديد من الإعجابات خلال وقت قصير من النشر، وأنهالت التعليقات على الفيديو داعين لهما بالسعادة وراحة البال، وقامت بسنت بالرد على التعليقات بالشكر.

جدير بالذكر، أن الفنان محمد فراج احتفل بحفل زفافه على الفنانة بسنت شوقي، الجمعة الماضية، في حفل ملئ بالحب والبهجة والسعادة بحضور عدد من الاهل والاصدقاء ونجوم الفن مثل:منى زكي وزوجها احمد حلمي، حنان مطاوع وزوجها، ريهام عبد الغفور وزوجها، إنجي وجدان، الناقد احمد شوقي، هنا شيحة، لقاء الخميسي والعديد من نجوم الفن الأخرين.

مقالات أخرى قد تهمك:

اللوك الثاني لـ محمد فراج وبسنت شوقي في حفل الزفاف (فيديو)

الشيخ مؤنس بيتجوز..الألبوم الكامل لحفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي (صور)