انت الان تتابع خبر عاجل.. عاصمة عربية تعلن الطوارئ وقوات الحرس الرئاسي تنتشر بعد تعرض... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعد قصة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد، واحدة من أكثر القصص رعباً في أروقة القصور الملكية والعلاقات المفخخة في بيوت الرؤساء العرب.

وفي هذا الصدد تتحدث روايات تكاد تكون متطابقة عن تعرض الشيخ خليفة للحقن بسم خطير لا يقتل بقدر ما يفقد الكرء القدرة على الإحساس والعجز عن اتخاذ قرارات، بالإضافة إلى العجز عن الإدراك والإصابة بما يشبع الشلل الفكري، ويصبح الإنسان بعده أشبه بدمية يتحرك وفق ما يشاء الآخرون، ووفق متابعة سياج بوست، فإن حاكم الإمارات قد أصيب بهذا السم وقدم له على دفعات.

أخطر تطبيق جوال في العالم.. يسجل صوتك وصورتك ويراقبك أثناء ممارستك العلاقة الزوجية ثم ينشر الفيديو في المواقع الإباحية وأنت آخر من يعلم (إحذفه الآن)

# .. عاصمة عربية تعلن الطوارئ وقوات الحرس الرئاسي تنتشر بعد تعرض حاكمها للسم . والفاعل شقيقه! شاهد كيف أصبح كالأموات

# ضع 3 قطرات فقط من هذا الزيت على سرتك وسينتهي ضعف انتصاب عضوك الذكري فوراً (متوفر في المطبخ وتشاهده كل يوم)

#نبأ صاعق يحدث الآن: إعلان الطوارئ في دولة خليجية بعد تعرض نجل الأمير لمحاولة اختطاف واغتيال.. ومفاجأة مدوية في هوية الفاعل

(*الأخبار الـ7 المشتعلة الآن)

ممثلة عربية لم تسيطر على نفسها فقامت بتقبيل زميلتها...

البحرين تهتز بعد مقطع لشايب يتحرش بطفلة من الخلف في...

الإطاحة بالفتاة الملحدة: سعودية تستهزئ بالقرآن الكريم...

علامات يوم القيامة تخرج من الكويت: شاب يمارس الفاحشة...

من الشارع إلى سرير غرفة النوم.. فتاة تمارس الفاحشة مع...

شاهد.. سعودي منحرف يغتصب شقيقته 6 سنوات داخل غرفتها...

وبالتالي بات عاجزاً تماماً وأصبح أخوه ول عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد هو الحاكم الفعلي للبلاد.

أحداث اليمن والسعودية وأخبار الفن والمشاهير وأسعار العملات تجدها عبر صفحتنا على الفيس بوك.