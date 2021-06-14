ياسمين نياز تفتح النار على محمد السبكي وتنشر تسريبات له.. (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - جدلًا واسعًا أثارته المطربة الجزائرية ياسمين نياز، الساعات الأخيرة، على مواقع السوشيال ميديا، بعد نشرها منشور على صفحتها الرسمين على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تفتح فيه النار على طليقها المنتج محمد السبكي.

ونشرت الفنانة ياسمين نياز، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، محادثات بينها وبين طليقها المنتج محمد السبكي، على تطبيق “الواتساب”، مشيرة إلى أنها تحاول الابتعاد عنه منذ فترة الانفصال.

وردت «ياسمين» عبر «فيسبوك»، على سؤال أحد المتابعين: «إنتي فعلا كنتي متزوجة السبكي؟»

وكتبت: «هذا سؤال من فان إمبارح وهذا ردي عليه صباح خير لكل أحبابي الغاليين، أنا لا أرجع لرجل ظلمني، زواج طلاق الحمد لله طلعت منه بأقل الخساير، ولحد الساعة عايز أرجعله وأنا مش عايزة».

وتابعت ياسمين، في منشورها :” وتحية لكل جمهوري الغالي الحبيب كما ادعم كل أمرأة من كل قلبي صارت معها نفس القصة لي عشتها مع طليقي واقول لها ان لا تيأس ربنا كريم ويجبلك حقك في يوم من الايام شكرا ليكم شكرا من كل قلبي عم اكتب هيدي الكلمات ودموعي بتنزل احساس مختلط فرحة امل رجوع الامل لقلبي الي فقدته شكرا شكرا شكرا شكرا ليكم الله يحميكم امين يا رب العالمين”.

وقالت ياسمين في تعليق آخر :«بتذكر لما قررت اتركه واطلع من بيته طلعت فيه وقلت ليه محمد آخر مرة تشوف هذا الوجه وإذا رجعت شفتني وقعدت معي تف على وجهي واخذت ليموزين ورحت على الفندق مشوار ساعتين بكاء على الحقرة لي حقرني كل الاحاسيس كانت مختلطة بس حسيت حالي وحيدة في بلد غريب وصلت على الفندق طلبت من موظف شراء تذكرة سفر سريعة للرجوع لسويسرا بلدي لان محمد كان ما بده ارجع على بلدي ومن يوم لي رجعت اخذت قرار عدم العودة ليه».

جدير بالذكر ان الفنانة ياسمين نياز بدأت مشوارها الفني عام 2016، وكان أول أعمالها الغنائية بعنوان «بشويش».

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