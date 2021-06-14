«سقط في المستشفى».. تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، مؤشرات البحث على موقع جوجل العالمي في مصر، اليوم الاثنين 14 يونيو 2021، وذلك بعدما كشف نجله آخر تطورات الحالة الصحية التي يمر بها.

وكشف أحمد أبوزهرة، نجل الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، الساعات الاخيرة آخر التطورات الصحية في حالة والده .

وقال أحمد أبو زهرة، إن والده سقط على الأرض في المستشفى بينما كان في طريقه إلى غسيل أذنه، وتم توقيع الكشف الطبي عليه ولكن الإشاعات لم تظهر أي شيء.

وتابع أجمد أبوزهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة «المحور»، أن والده ظل يعانى بعد فترة من ألم شديد لمدة أسبوع.

واشار أحمد ابو زهرة إلى أنه بعد عمل الفحوصات اللازمة له تبين وجود شرخ في مفصل الحوض أعلى القدم اليسرى.

وتابعأحمد أيو زهرة أنه تم إجراء عملية جراحية لوالده وتمت بسهولة، وتم تركيب مسمارين له، مؤكدًا أنه الآن في المنزل ويخضع لعلاج طبيعى مكثف من أجل أن يسترد قدرته على المشى.

وفي وقت سابق، نشر نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ، منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، خلال الساعات القليلة الماضية يطلب فيها من الجمهور الدعاء لوالده.

وقال أحمد أبو زهرة:”ربنا يشفيك يا بابا.. ويقومك بالسلامة وترجع تقف علي خشبة المسرح اللي هو حياتك”.

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