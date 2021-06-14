أحلام توجه رسالة لـ إليسا قبل حفلتها.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجهت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، الساعات الأخيرة، رسالة للفنانة اللبنانية إليسا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وجاءت رسالة أحلام الموجهة للفنانة إليسا بخصوص حفلتها المنتظرة الايام المقبلة والتي من المقرر إقامتها في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكتبت أحلام، عبر حسابها على “تويتر”، قائلة: “في الانتظار يا جميلة الخلق والخُلق صديقتي الرائعة”.

من جانبها ردت الفنانة إليسا على تغريدة أحلام، قائلة: “أحلام حبيبة قلبي، بتمنى شوفك كتير، اشتقتلك وكتير بحبك”.