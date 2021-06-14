اتفرج كيم كردشيان تغطي سيارتها بالفرو.. «فيديو وصور»

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، متابعيها الساعات الأخيرة، بنشر صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وشاركت كيم كاردشيان متابعيها، بصور جديدة وهي تغطي سيارتها بالكامل بالفرو من الداخل والخارج، من النوع الأبيض الناعم.

وقررت كيم كاردشيان أن تطرح خط جديد من علامتها التجارية،وهو غطاء وفرش سيارة ناعم ومريح من الفرو الأبيض وهي نفس الخامات التي تستخدما كيم في خط الملابس الخاص بها.

ونشرت كيم كاردشيان عبر حسابها على انستجرام صور سيارتها Lamborghini Urus وهي المغطاة بنسيج SKIMS المريح.

وقالت في مقطع فيديو نشرته، وهي تقف امام سيارتها الفارهه في جراج منزلها في Hidden Hills “حسنًا يا رفاق ، انظروا إلى Lambo Urus الجديد ، إنه غطاء SKIMS هذا هو النسيج المريح من SKIMS“.

وأضافت كيم كاردشيان قائلة” ما مدى جمالها انها مريحه.. أليس هذا هو ألطف شيء على الإطلاق؟ يا إلهي”.

وظهرت كيم كاردشيان في الصور وهي ترتدي زيًا متطابقًا لنفس خامة الغطاء اثناء التقاطها عددًا كبيرًا من اللقطات على Instagram .

وانهالت التعليقات على صور سيارة كيم كاردشيان المغطاة بالفرو، والتي جاء أغلبها ساخرًا من السيارة، حيث شبهها البعض بسيارة “Dog Van” المستخدم في الكوميديا ​​1994 Dumb and Dumber بطولة جيم كاري.

فيما علق متابع آخر : ” هل هذه السيارة مصنوعة من مناشف؟ ماذا تفعلين عندما تمطر ؟؟؟ ستكون رائحته مثل الكلب الرطب”.

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