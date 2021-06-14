زكي فطين عبد الوهاب يحكي معاناته مع السرطان للمرة الثانية وآخر تطورات حالته الصحية

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجأ الفنان زكي فطين عبد الوهاب، الساعات الاخيرة جماهيره بتفاصيل إصابته بمرص السرطان للمرة الثانية، ومدى معاناته مع المرض اللعين، وآخر تطورات حالته الصحية.

وكشف زكي فطين عبد الوهاب، في مداخلة هاتفية مع برنامج “حديث القاهرة” ، والذي يقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض عبر قناة “القاهرة والناس”،رحلة معاناته مع مرض السرطان بعد إصابته للمرة الثانية به.

وقال زكي فطين عبد الوهاب، أن مرض السرطان أصبح صديقا له بسبب مرافقته له منذ سنوات، حيث أصيب بالمرة الأولى بسرطان في الرئة وحاليً مصاب بسرطان في المخ.

وأشار الفنان زكي فطين عبد الوهاب، إلى أنه لا يمكنه إجراء حل جراحي بسبب انتشار الورم في أماكن مختلفه بالمخ.

وعن طريقة اكتاف المرض، يقول زكي فطين عبد الوهاب، أنه اكتشف الورم بالمصادفة بعد شعوره بالألم، ولم يشعر بالضيق سوى في اليوم الأول من اكتشاف المرض.

وأشار زكي فطين عبد الوهاب، إلةأنه يحاول ممارسة حياته بشكل طبيعي والخروج إلى المقاهي القريبة من منزله، خاصة أنه غير مرتبط بأي أعمال فنية.

وعن آخر تطورات حالته الصحية، قال زكي فطين عبد الوهاب، إنه حاليًا بحالة جيدة لكنه يعاني من صداع وعدم اتزان ويحصل على علاج يخفف من تلك الأعراض.

كما يستعد زكي فطين عبد الوهاب، لإجراء تخطيط مخ لتحديد أماكن الورم، إلى جانب بعض الفحوصات الطبية على مدار الشهر المقبل لتحديد مدى استجابته للعلاج الإشعاعي.

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