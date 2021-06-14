وصلة رقص مثيرة لـ فيفي عبده تعرضها لهجوم حاد من الجمهور .. اتفرج (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها وجمهورها بفيديو جديد عبر حسابها الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة فيفي عبده في الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية عراقية، الأمر الذي أثار غضب الجمهور في التعليقات على الفيديو.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو: “ده هدية مني لكل شعب العراق بحبكو اوي”

وانهالت التعليقات التي تهاجم رقص فيفي عبده، فكتبت إحدى المتابعات :”نا بحبك لانك جدعه بس حرام الي بتعمليه في نفسك والدنيا بتخلص بعدين لسه كنتي بتقولي ادعولي اول ما تشدي حيلك ترقصي بدال ما تصلي لربك الي قومك بالسلامه ؟ لا حول ولا قوه الابالله اكرر والله اني بحبك الله يحفظك يارب”.

وأضاف معلق آخر:” الله يهديكي ياستي العمر بيجري لا اله الا الله”.

وأضاف آخر :”كنتي بتطلبي الناس تدعيلك المفروض تشكري ربنا إن مد بعمرك علشان تلحقي تتوبي ربنا يهديكي ويهدينا”.

مؤخرًا تعرضت الفنانة فيفي عبده منذ فترة من وعكة صحية خضعت على إثرها لعملية جراحية، نتيجة تلقي حقنة خاطئة، وهو ما أعلنته عبر صفحتها الشخصية .

وكتبت فيفي عبده: «حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم، كل اللي بيحبونى يدعولى واللى بيكرهونى الله يسامحهم كل سنة وأنتم طيبين وبخير، رمضان كريم».

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