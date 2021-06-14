إيمي سمير غانم لوالدها الراحل: وحشني أنده اسمك (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، برسالة مؤثرة إلى والدها الراحل الفنان سمير غانم.

ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم، مجموعة من الصور للنجم الراحل سمير غانم، والتي برزت فيها المراحل العمرية لوالدها من مختلف أعماله الفنية.

وعلقت إيمي سمير غانم على الصور، وكتبت :للهم اغفر لابي حبيبي وارحمه برحمتك و ارزقه نعيم القبر و نعيم الفردوس الاعلي يا حي يا قيوم وحشني انده اسمك ( بحبك يا سمير).

ومؤخرًا أثارت إيمي مخاوف متابعيها على إنستجرام بعدما نشرت صورة سوداء، وعلقت على الصورة بنشر دعاء قالت فيه: اللهم اشفي دلال عبد العزيز، فأنت أعلم بحالها، اللهم رد عافيتها وخفف عنها وارحم ضعفها وقلة حيلتها، ربي اشفها شفاء لا يغادر سقما، يا من تعيد للمريض صحته، ويا من تستجيب دعاء اليائس الضعيف أن تلطف بجسدها وتكتب لها الشفاء العاجل.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز، لا تعلم حتى اللحظة بـ رحيل زوجها الكوميديان سمير غانم، الذي توفي في شهر مايو الماضي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وأن أفراد أسرتها والكادر الطبي اختاروا عدم اطلاعها على الأمر خشية عليها من تدهور حالتها الصحية.

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