بمليون جنيه.. أساور ياسمين صبري “الكاجوال” تثير الجدل (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة ياسمين صبري، الجدل من جديد، بعد نشرها صور جديدة لها الساعات الاخيرة، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .

واعتادت الفنانة ياسمين صبري، الفترة الاخيرة، على نشر صور لها على حسابها الرسمي على انسترام، وهي ترتدي الكثير من الأساور في يد واحدة، الأمر الذي كان ملفتًا لكثير من متابعيها.

ومؤخرًا شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها بصور جديدة لها، ظهرت فيها وهي ترتدي ملابس كاجوال، وترتدي مجموعة عديدة من الأساور في يد واحدة.

وظهرت ياسمين صبري في الصور وهي ترتدي سوار Love من الذهب الأصفر وتصل قيمته إلى 10 آلاف و500 دولار، بالإضافة إلى سوار ذو تصميم يشبه المسمار، ويصل سعره إلى 7100 دولار.

كما ارتدت ياسمين صبري في الصور